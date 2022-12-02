2022/12/02 | 23:05 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انكشاف الحكومة العراقية أمام الشعب بملابس بدون أزرار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7qrCsQHEiSQ
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. انكشاف الحكومة العراقية أمام الشعب بملابس بدون أزرار) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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