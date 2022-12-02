2022/12/02 | 23:05 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: -CxogOJikaU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الداخلية تنشر قوات حرس الحدود في إقليم كردستان) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الداخلية تنشر قوات حرس الحدود في إقليم كردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).