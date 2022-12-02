2022/12/02 | 23:40 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طقس العراق: أمطار غزيرة متوقعة في الجنوب الأسبوع المقبل هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/02 | 23:40.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طقس العراق: أمطار غزيرة متوقعة في الجنوب الأسبوع المقبل) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طقس العراق: أمطار غزيرة متوقعة في الجنوب الأسبوع المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).