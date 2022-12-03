2022/12/03 | 00:05 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 3sNIQJSpeOY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني إلى القطاع الخـاص) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رسالة أنور الحمداني إلى القطاع الخـاص) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).