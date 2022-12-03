نجاح زراعة البذور الشتوية في الملاعب العراقية

2022/12/03 | 00:07 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن مدير دائرة شؤون الأقاليم والمحافظات طالب الموسوي، نجاح عملية زراعة البذور الشتوية في الملاعب العراقية.

وقال الموسوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “ملاكات وزارة الشباب والرياضة أكملت زراعة البذور الشتوية بنجاح، حيث تم استثمار فترة توقف الدوري الممتاز الشهر الماضي بعمليات الزراعة”.

وبين ان “ملعبي الشعب الدولي والزوراء، أصبحا جاهزين لاستضافة المباريات في الدوري الممتاز ابتداءً من الجولة المقبلة”، لافتاً إلى إن “زراعة البذور ستمنح الشعب اللون الاخضر وهذا ما سيمنح الملاعب جمالية”.

يذكر أن الجولة المقبلة من الدوري الممتاز ستنطلق يوم الأحد المقبل.

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