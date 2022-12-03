2022/12/03 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي، أهمية مضيّ الحكومة بتنفيذ المشاريع الخدمية. وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/أن ” رئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص رئيس الورزاء وإياد علاوي يبحثان “إسناد إجراءات مكافحة الفساد” المركز الخبري الوطني.

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