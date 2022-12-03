اجرام بغداد تُطيح بمتهم سرق 25 مليون لأحد المحال التجارية وسط بغداد

2022/12/03 | 00:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد، اليوم الجمعة، القبض على متهم بسرقة ٢٥ مليون دينار من داخل أحد المحال التجارية وسط بغداد.وذكر بيان للمديرية تلقاه / المركز الخبري الوطني/ انه”تمكنت مفارز […]

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