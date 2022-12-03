2022/12/03 | 00:15 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مره اخرى تغرق الدوله في فسادها من خلال شخصيات توغلت فيها وفسادها ،وإلا كيف تفسرون ان هذه الشخصيات السطحيه الهامشيه التي ليس لها اي تاريخ ولا أهلهم يسرقون في وضح...أكمل القراءة ←

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