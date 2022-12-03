لجنة العلاقات الخارجية تتوعد بملاحقة الجوازات الدبلوماسية وسحبها من

2022/12/03 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أكدت لجنة العلاقات الخارجية النيابية، انها ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة، مشددة على ضرورة سحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين.

وقال رئيس اللجنة النائب عامر الفائز في تصريحات متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "هناك معاهدات دولية تحدد آلية منح الجوازات الدبلوماسية"، مبينًا أن "منح الجوازات الدبلوماسية بطريقة عشوائية يؤثر على قيمة الجواز خارج العراق".

واكد أن "لجنة العلاقات الخارجية ستتابع موضوع الجوازات الدبلوماسية الممنوحة"، مشيرًا إلى أنه "يفترض سحب الجوازات الدبلوماسية من غير المستحقين لان ذلك يعد وجه للفساد".

وكانت النائب سروة عبد الواحد قد كشفت في وقت سابق، أن الجوازات الدبلوماسية في العراق منحت لعارضات ازياء ومشهورات في تطبيق "توك توك".

ومنتصف أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أقرت وزارة الداخلية العراقية بمنح ما بين 4000 إلى 4200 جواز سفر دبلوماسي بين الأول من أكتوبر العام الماضي وحتى أكتوبر هذا العام.

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