البرازيل ترافق سويسرا إلى دور ثمن النهائي

2022/12/03 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

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حققت الكاميرون فوزا تاريخيا على البرازيل، بهدف نظيف إلا أنها لن تتأهل لثمن النهائي، بالمقابل هزمت سويسرا صربيا بـ3-2 لتتأهل خلف البرازيل.

ومن المؤمل أن تواجه البرازيل كوريا الجنوبية، فيما تواجه سويسرا البرتغال.

ونجحت سويسرا في ضمان التأهل إلى ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022 لكنها فشلت في خطف الصدارة من البرازيل.

انتصرت سويسرا على صربيا 3-2 اليوم الجمعة في المرحلة الثالثة من مباريات المجموعة السابعة لتضمن الصعود لثمن النهائي كوصيفة بفارق الأهداف فقط عن البرازيل.

وافتتح شاكيري التسجيل لسويسرا (20) قبل أن ترد صربيا بهدفين لميتروفيتش وفلاهوفيتش (26 و35)، لكن إيمبولو عدل النتيجة مع اللحظات الأخيرة من الشوط الأول (44).

ودخلت سويسرا الشوط الثاني بقوة وتقدمت بالنتيجة بعد ثلاث دقائق فقط بفضل فرولر (48) وحافظت على تفوقها حتى نهاية المباراة.

وصار رصيد سويسرا (6 نقاط) في المركز الثلاني بفارق الأهداف خلف البرازيل المتأهلة مسبقاً فيما ودعت صربيا (بنقطة) والكاميرون (بأربع نقاط) المسابقة.

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