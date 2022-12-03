جدول ترتيب أندية الدوري الممتاز للكرة

2022/12/03 | 00:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

نشر الاتحاد العراقي لكرة القدم، قائمة بترتيب الاندية للجولة السابعة من الدوري الممتاز للكرة.

وبحسب القائمة التي اطلعت عليها (بغداد اليوم)، جاء نادي القوة الجوية متصدرًا بـ15 نقطة، فيما جاء الكهرباء ثانيًا بـ14 نقطة، والنجف ثالثا والزوراء رابعا.

فيما جاء بالمركز الاخير والـ20، نادي الصناعة بنقطة واحدة بتعادل واحد و6 خسارات دون أي فوز.

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