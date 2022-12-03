2022/12/03 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بلغ منتخب سويسرا ثمن نهائي مونديال

قطر، بفوزه على نظيره الصربي 3-2، لحساب

الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات

المجموعة السابعة.

وسجل شيردان شاكيري هدف تقدم سويسرا في

الدقيقة 20.

وتمكنت صربيا من تعديل

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مونديال قطر.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مونديال قطر.. سويسرا تهزم صربيا وتبلغ ثمن النهائي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).