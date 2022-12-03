كاس العالم : الكاميرون تودع المونديال بانتصار تاريخي على البرازيل

2022/12/03 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الكاميروني فوزا قاتلا على

حساب نظيره البرازيلي، بهدف دون مقابل،

في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم

الجمعة، باستاد لوسيل، في ختام منافسات

دور المجموعات بكأس العالم.

أحرز فينسيت أبو بكر، ه

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