كاس العالم : أوروجواي تهزم غانا وتودع المونديال من الباب الضيق

2022/12/03 | 00:23 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غلبت أوروجواي على غانا بهدفين دون رد،

مساء اليوم الجمعة، في المباراة التي

أقيمت على ملعب الجنوب، بختام المجموعة

الثامنة بمونديال قطر 2022، ليودع

المنتخبان البطولة من الدور الأول.

وسجل جيورجيان دي أر

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