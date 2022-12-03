2022/12/03 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: تتصاعد الدعوات الى تأسيس شركة وطنية للاتصالات لضمان تلبية احتياج المواطن...

ظهرت المقالة هل تمتلك الدولة بنية تحتية لتأسيس شركة وطنية للاتصالات؟ أولاً على المسلة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل تمتلك الدولة بنية تحتية لتأسيس شركة وطنية للاتصالات؟) نشر أولاً على موقع (المسلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل تمتلك الدولة بنية تحتية لتأسيس شركة وطنية للاتصالات؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المسلة).