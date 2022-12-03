2022/12/03 | 00:24 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 2 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: وجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، الجمعة، الأجهزة الأمنية المختصة...

ظهرت المقالة السوداني يوجه بالتحري عن الناشط المغيب سجاد العراقي ومعرفة مصيره أولاً على المسلة.

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