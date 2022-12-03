كاس العالم.. الكاميرون تودع المونديال بانتصار تاريخي على البرازيل

2022/12/03 | 01:18 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فجر المنتخب الكاميروني مفاجأة من

العيار الثقيل بفوزه على نظيره

البرازيلي في اللقاء الذي جمعهما مساء

يوم الجمعة، في الجولة الثالثة

والأخيرة لدور المجموعات بمونديال 2022.

وأحرز قائد المنتخب الكاميروني

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