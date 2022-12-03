2022/12/03 | 01:35 - المصدر: زاكروس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين الزهيري || شكرا لاهل بيتك | ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: mB3Ce4_QXY0
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الشاعر حسين الزهيري || شكرا لاهل بيتك | ليلة شعر) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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