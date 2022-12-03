2022/12/03 | 01:57 - المصدر: شبكة القيقب الدولية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الحاكم دوج فورد يوم الجمعة إن أونتاريو ليس لديها خطط للسماح ببناء منازل في السهول الفيضية، بعد أن حذر وزير البيئة الفيدرالي أوتاوا من أن أوتاوا لن تقدم تعويضات عن الكوارث حيث تكون التنمية مضاءة باللون الأخضر في المناطق المعرضة للفيضانات.قال فورد في مؤتمر صحفي غير ذي صلة: “أشجع الوزير الفيدرالي على إجراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص حكومة أونتاريو لن تسمح ببناء المنازل في هذه الأماكن شبكة القيقب الدولية.

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