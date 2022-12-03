احتفالية ثقافية وفنية لبيت الشعر بالمغرب لتقديم إصداراته الجديدة

2022/12/03 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقيع اتفاقية شراكة مع دار نشر عربية لترويج منشورات الشعر والتسويق الالكتروني في المنصات العالمية الرباط – عبدالحق بن رحمون احتضنت العاصمة المغربية الرباط، مساء الجمعة، احتفالية ثقافية وفنية كبرى، من تنظيم بيت الشعر بالمغرب، قدمت خلال هذه المناسبة منشوراته الجـديدة ، الصادرة بدعم مِن وزارة الشباب والثـقافة والتواصل ــ قطاع الثـقافة.وتميزت هذه التظاهرة […]

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