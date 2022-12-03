2022/12/03 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬موسكو‭ -‬بيروت‭- ‬روما‭ – ‬الزمان‭ ‬ كشف‭ ‬المبعوث‭ ‬الخاص‭ ‬للرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬إلى‭ ‬سوريا‭ ‬ألكسندر‭ ‬لافرينتيف،‭ ‬اليوم‭ ‬الجمعة،‭ ‬بأن‭ ‬موسكو‭ ‬‮«‬تعمل‭ ‬الآن‮»‬‭ ‬على‭ ‬تنظيم‭ ‬لقاء‭ ‬بين‭ ‬الرئيس‭ ‬السوري‭ ‬بشار‭ ‬الأسد‭ ‬والرئيس‭ ‬التركي‭ ‬رجب‭ ‬طيب‭ ‬أردوغان‭.‬ وكان‭ ‬الرئيس‭ ‬التركي‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عن‭ ‬إمكانية‭ ‬لقاء‭ ‬نظيره‭ ‬السوري،‭ ‬بعدها‭ ‬كتب‭ ‬الصحفي‭ ‬عبد‭ ‬القادر‭ ‬سلفي،‭ ‬المقرب‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (موسكو تعلن سعيها لعقد لقاء بين إردوغان والأسد) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (موسكو تعلن سعيها لعقد لقاء بين إردوغان والأسد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).