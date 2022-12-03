تاريخنا‭ ‬خارج‭ ‬التاريخ

2022/12/03 | 02:03 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاتح‭ ‬عبد‭ ‬السلام‭ ‬ في‭ ‬باريس‭ ‬جرى‭ ‬تدشين‭ ‬تمثال‭ ‬للأديب‭ ‬الفرنسي‭ ‬الشهير‭ ‬فكتور‭ ‬هوغو،‭ ‬وهذا‭ ‬ليس‭ ‬أول‭ ‬تمثال‭ ‬كامل‭ ‬أو‭ ‬نصفي‭ ‬لصاحب‭ ‬ملحمة‭ ‬البؤساء‭ ‬الروائية،‭ ‬ولكن‭ ‬أهميته‭ ‬تأتي‭ ‬اليوم،‭ ‬أولاً‭ ‬من‭ ‬الاستذكار‭ ‬التاريخي‭ ‬المتجدد‭ ‬لأديب‭ ‬فرنسي‭ ‬كبير‭ ‬ترى‭ ‬بلاده‭ ‬ان‭ ‬الاحتفاء‭ ‬به‭ ‬لا‭ ‬يقف‭ ‬عند‭ ‬حد‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬مضي‭ ‬العقود‭ ‬الطويلة‭ ‬على‭ ‬رحيله،‭ ‬في‭ ‬إشارة‭ […]

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