2022/12/03 | 02:03 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- فاتح عبد السلام في باريس جرى تدشين تمثال للأديب الفرنسي الشهير فكتور هوغو، وهذا ليس أول تمثال كامل أو نصفي لصاحب ملحمة البؤساء الروائية، ولكن أهميته تأتي اليوم، أولاً من الاستذكار التاريخي المتجدد لأديب فرنسي كبير ترى بلاده ان الاحتفاء به لا يقف عند حد بالرغم من مضي العقود الطويلة على رحيله، في إشارة […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تاريخنا خارج التاريخ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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