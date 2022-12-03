2022/12/03 | 02:07 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ نُقل نحو 31 ألف منتسب أمني ضمن كوادر وزارة الداخلية، إلى مواقع مختلفة بينها وحدات قتالية.وقال مصدر أمني في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إنه “بناءاً على موافقة وزير الداخلية عبد الامير الشمري، تنسب نقل 719 ضابطا برتبة عميد نزولاً، فضلا عن 30 الف منتسب أمني، من ملاك مديرية حماية والمنشأت والشخصيات الى […]

ظهرت المقالة بينهم مئات الضباط..



الداخلية تجري تنقلات “ضخمة” لمنتسبيها أولاً على ايرث نيوز.

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