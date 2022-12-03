تنقلات في الداخلية تطال أكثر من 700 ضابط و 30 ألف منتسب

2022/12/03 | 02:45 - المصدر: السومرية نيوز

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طالت التغييرات التي أجريت في مديرية حماية المنشآت والشخصيات بوزارة الداخلية، أكثر من 700 ضابط و 30 ألف منتسب.

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