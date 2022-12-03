2022/12/03 | 02:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أبرز مخرجات القمة الأميركية الفرنسية

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