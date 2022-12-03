2022/12/03 | 03:35 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكالة: تغييرات تشمل ضباطا كبارا في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية خلال الساعات القادمة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/03 | 03:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وكالة: تغييرات تشمل ضباطا كبارا في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية خلال الساعات القادمة) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وكالة: تغييرات تشمل ضباطا كبارا في وزارتي الدفاع والداخلية العراقية خلال الساعات القادمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).