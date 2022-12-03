واشنطن مستعدة للحديث مع روسيا بشأن معاهدة نووية جديدة

2022/12/03 | 05:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة ما زالت مستعدة للقاء روسيا لإجراء محادثات بشأن معاهدة نووية رغم اتهام موسكو لواشنطن بانتهاج سلوك سام مناهض لها استندت إليه للانسحاب من المفاوضات قبل أيام.

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