سفير أميركي لـ

2022/12/03 | 06:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الأميركي لدى منظمة حظر الأسلحة الكميائية، جوزيف مانسو، الجمعة، أن المخاوف من استعما أسلحة محظورة تجددت مع الغزو الروسي لأوكرانيا.

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