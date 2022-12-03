بيروسترويكا التمثيل الشرعي للفلسطينيين

2022/12/03 | 08:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كان الملك الأردني الراحل الحسين بن طلال يحب المناورات البلاغية واللفظية التي لم يكن يقدمها لغايات الاستعراض بل يوظفها جيدا لتوصيل البرقيات السياسية الموجزة التي تعبر عن حقيقة موقفه غالبا، وتلك كانت من ادواته الدبلوماسية التي برع فيها.

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