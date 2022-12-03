2022/12/03 | 08:55 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: dEJ5SyXzFJ8

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قرار السلطات اللبنانية برفع تسعيرة الدولارِ الكمركي يفاقم الأزمة الاقتصاديةوملفات اخرى في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قرار السلطات اللبنانية برفع تسعيرة الدولارِ الكمركي يفاقم الأزمة الاقتصاديةوملفات اخرى في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).