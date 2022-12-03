الكاميرون تُنهي مشاركتها في المونديال بفوز

2022/12/03 | 08:56 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهى المنتخب الكاميروني مشاركته في بطولة كأس العالم 2022، المقامة في قطر، بفوز تاريخي على المنتخب البرازيلي بهدف دون مقابل، في مواجهة أقيمت على أرضية استاد لوسيل، مساء الجمعة، وفي ختام منافسات دور المجموعات.

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