إيران الحقيقيّة التي لعبت مع أميركا

2022/12/03 | 09:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:خيرالله خيرالله لم تكن مجرد مباراة في كرة القدم بمقدار ما كانت تعبيرا عن وجود إيران أخرى، إيران الحقيقيّة، غير تلك التي تسمي نفسها “الجمهوريّة الإسلاميّة” وتسعى إلى التوسع في...أكمل القراءة ←

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