إيران والأكراد.. كم يحتاج المرء من العمى لكي يعرف أنه أعمى؟

2022/12/03 | 09:40 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي الصراف الاحتجاجات في إيران إذا كانت قد بدأت من المناطق الكردية، فإنها لم تمتد إلى كل محافظات إيران إلا لكي تقول ما لا يريد نظام الولي الفقيه أن...أكمل القراءة ←

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