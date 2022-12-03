حقيقة اعتناقه الإسلام ورؤيته لمصر بعهد السيسي؟.. جورج قرداحي يثير تفاعلًا

2022/12/03 | 09:50 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو من مقابلة لوزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، وتعليقه على ما قال بتصريحات سابقة عن رؤيته لمصر بعهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، الأمر الذي أثار تفاعلًا.

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