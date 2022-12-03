رونالدو ينال خامس أسوأ تقييم في المونديال

2022/12/03 | 09:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: لم يقدم كريستيانو رونالدو، لاعب منتخب البرتغال، الأداء الأفضل له، خلال مباراة...

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