2022/12/03 | 09:50 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 3 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: اكتمل عقد المتأهلين إلى ثمن نهائي كأس العالم 2022، أمس الجمعة،...

ظهرت المقالة جدول مواجهات ثمن نهائي كأس العالم 2022 أولاً على المسلة.

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