عضو اللجنة المالية اخلاص الدليمي تعلن مبلغ الميزانية المتوقع والذي سيرسل للحكومة

2022/12/03 | 09:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت عضو اللجنة المالية النيابية، اخلاص الدليمي، أن الموازنة العامة ستتراوح بين 130 – 140 ترليون دينار، مشيرة إلى أنها سترسل حتى إن كان ينقصها بعض الجداول، حيث بالإمكان استكمالها بالتعاون بين الحكومة واللجنة المالية.وقالت إخلاص الدليمي بشأن إرسال … Readmore

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