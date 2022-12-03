الامم المتحدة: تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي

2022/12/03 | 09:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت سيما سامي بحوث مديرة هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN Women)، إن تعزيز المساواة بين الجنسين في العمل يمكن أن يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 12 تريليون دولار بحلول عام 2025.وقالت بحوث في افتتاح الجمعية العالمية للمرأة (WAW!) في طوكيو … Readmore

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