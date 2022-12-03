توضيح من الداخلية يخص شرطة أمن الملاعب

2022/12/03 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الداخلية، أن شرطة أمن الملاعب مستمرة في واجباتها وتستعد للمشاركة في كأس الخليج 25.

وذكرت الوزارة في بيان أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت أنباء عن صدور أمر رسمي بحل شرطة أمن الملاعب وتنسيبهم الىالشرطة المحلية، وهذا الموضوع غير صحيح ولم تصدر اي أوامر بهذا الشكل”.

وأشارت إلى ان “شرطة أمن الملاعب مستمرة في واجباتها التخصصية وتستعد للاشتراك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظةالبصرة”.

ودعت الوزارة الى “توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية”.

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