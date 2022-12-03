اليوم.. انطلاق دور الـ16 من مونديال قطر

2022/12/03 | 09:55 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تنطلق منافسات دور الـ16 من كأس العالم قطر 2022 اليوم السبت، بإقامة مباراتين.

وفي المباراة الاولى، يواجه المنتخب الهولندي نظيره الأميركي على ستاد خليفة الدولي عند الساعة السادسة مساءً.

وفي المباراة الثانية، سيلاعب منتخب الأرجنتين نظيره الأسترالي على ملعب أحمد بن علي عمد الساعة العاشرة مساءً.

واختتمت بوم أمس منافسات دور المجموعات، بعدما أكملت سويسرا عقد المتأهلين لدور الستة عشر.

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