موسكو: مستعدون لتعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل للبلدان المحتاجة

2022/12/03 | 10:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قال أوليغ أوزيروف سفير المهمات الخاصة بالخارجية الروسية، إن روسيا مستعدة لتزويد البلدان الأكثر احتياجا بالحبوب، ويمكنها تعويض الحبوب الأوكرانية بالكامل في السوق العالمية.وأضاف أوزيروف، الذي يشغل كذلك منصب رئيس أمانة منتدى الشراكة بين روسيا وإفريقيا، في مقالة لمجلة نيوزويك: “على الرغم من التدابير التقييدية من الجانب الأوروبي، فإن روسيا مستعدة للوفاء […]

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