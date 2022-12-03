2022/12/03 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني نفت وزارة الداخلية، اليوم السبت ،صدور امر رسمي بحل شرطة امن الملاعب وتنسيبهم الى الشرطة المحلية.وذكرت الوزارة في بيان تلقاه / المركز الخبري الوطني/ ” تداولت بعض مواقع التواصل الاجتماعي […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الداخلية تنفي حل شرطة امن الملاعب و تنسيب افرادها الى المحلية المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تنفي حل شرطة امن الملاعب و تنسيب افرادها الى المحلية) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تنفي حل شرطة امن الملاعب و تنسيب افرادها الى المحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).