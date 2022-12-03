2022/12/03 | 10:11 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني بلغت مبيعات البنك المركزي العراقي في مزاد بيع العملة الصعبة للدولار خلال الأسبوع الماضي أكثر من 700 مليون دولار أمريكي.حيث باع البنك المركزي خلال الاسبوع الماضي للأيام الخمسة التي فتح بها […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص في اسبوع..



مبيعات “البنك المركزي” تجاوزت 700 مليون دولارا المركز الخبري الوطني.

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