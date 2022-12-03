توضيح من الداخلية بشأن حل شرطة أمن الملاعب

2022/12/03 | 10:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت وزارة الداخلية، اليوم السبت، توضيحا بشأن حل شرطة أمن الملاعب.

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