الداخلية تنفي حل شرطة امن الملاعب

2022/12/03 | 10:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

نفت وزارة الداخلية، اليوم السبت، الانباء المتداولة بشأن حل شرطة امن الملاعب.

وذكر بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم) أن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تناقلت أنباء عن صدور أمر رسمي بحل شرطة أمن الملاعب وتنسيبهم الى الشرطة المحلية، وهذا الموضوع غير صحيح ولم تصدر اي أوامر بهذا الشكل".

واشار الى أن "شرطة أمن الملاعب مستمرة في واجباتها التخصصية، وتستعد للاشتراك في بطولة خليجي 25 التي ستقام في محافظة البصرة".

ودعا البيان الى "توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار الحقيقية من مصادرها الرسمية".

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