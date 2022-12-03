الرافدين يعلن عن قروض جديدة لشراء دار السكن

2022/12/03 | 10:38 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد مصرف الرافدين، اليوم السبت، مدة تسديد قروض شراء دار السكن، فيما أكد أن قيمة القرض تصل إلى 150 مليون دينار.

وذكر المصرف في بيان أن “مدة تسديد قروض شراء دار السكن تصل لعشر سنوات”.

وأضاف، أن “فائدة القرض تبلغ 4 بالمئة”، لافتا إلى أن “قيمة قروض شراء دار السكن تصل إلى 150 مليون دينار”.

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