شاهد بالفيديو.. شنو الشي الي تختاره يعيش وياك طول العمر ؟.. الشارع العراقي يجيب

2022/12/03 | 10:45 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: u2cqSCCGN0k

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