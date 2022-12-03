2022/12/03 | 10:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فيلم "دب الكوكايين" تعرض به بعض اللقطات المستوحاة من حادثة حقيقية حدثت في عام 1985، حيث توفي مهرب مخدرات يُدعى أندرو ثورنتون في الفناء الخلفي لبيت شخص ما، بعدما قفز من طائرة صغيرة ومعه قوالب من الكوكايين وحقيبة متصلة بها.وعُثر على دب يبلغ وزنه 170 رطلًا ميتًا بين المخدرات على أحد تلال ولاية جورجيا، وقال مسؤولون إنه تناول جرعة زائدة.

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