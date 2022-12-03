2022/12/03 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمنى المغربي مصطفى الحداوي، أحد صناع العبور العربي والإفريقي الأول إلى الدور الثاني في كأس العالم بمكسيكو، أن يتفوق الجيل الحالي على منتخب 1986 ويذهب بـ"أسود الأطلس" إلى أبعد نقطة في مونديال قطر، حيث يستعد لمواجهة إسبانيا في ثمن النهائي الثلاثاء، على استاد المدينة التعليمية.

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