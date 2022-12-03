الحكيم يدعو إلى وضع سياسات خاصة للتعاطي مع ذوي الإعاقة وتخصيص ميزانيات لتطوير قدراتهم

2022/12/03 | 11:10 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا رئيس تيار الحكمة الوطني عمار الحكيم، اليوم السبت، إلى وضع سياسات خاصة للتعاطي مع ذوي الإعاقة.وقال الحكيم في بيان بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة: “نجدد موقفنا الداعم لهذه الشريحة الكبيرة وندعو إلى دعمها وإسنادها ونشر ثقافة التعامل … Readmore

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